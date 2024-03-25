Murat Kurum yeni seçim şarkısını paylaştı: Hazırız, kararlıyız İstanbul muradımız

25 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:01

AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için seçim şarkısı besteledi. Şarkıyı Murat Kurum sosyal medya hesabından; "Sadece İstanbul, Teşekkürler Yücel Arzen" ifadeleriyle paylaştı.

KLİPTE ARZEN DE YER ALDI

Bugün paylaşılan şarkıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadeler oldukça dikkat çekti. Öte yandan İstanbul trafiğinde çekilen klipte Arzen de yer aldı.