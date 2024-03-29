Bilim insanlarından net uyarı! "Orucu yanlış tutuyorsunuz"

29 Mart 2024 09:39 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:41

Ramazan ayında ağız kokusu ve halsizlik çekenlere tavsiye: En çok tercih edilen bitki oldu

Ramazan ayında ağız kokusu ve halsizlik çekenlere tavsiye: En çok tercih edilen bitki oldu

Bilim insanları hem vücut sağlığı hem de manevi süreç olan Ramazan ayında bazı insanların yaptığı hataların ilerleyen zamanlarda ciddi sonuçlara neden olduğunun altını çizdi. "Orucu yanlış tutuyorsunuz" adlı çalışmada yapılan hataların getirdiği vahim detaylarda yine bilim insanları tarafından verildi.

İŞTE ORUÇ TUTARKEN YAPILAN HATALAR

Oruç süreci adeta vücudun yenilenmesini destekleyen bir süreç. Hücreler hızla yenilenirken iftarda özellikle tüketilen bazı besinler ve porsiyonlar süreci sağlıksız hale getirir. Bilim insanları iftarda yüksek oranda porsiyonlu yemekler tüketenlerde sıklıkla uykusuzluk ve kilo sorunu olduğunun altını çizdi.

Açlığın getirdiği yorgunluğa bağlı kişinin yemek yemeği abartması fonksiyonel olarak vücutta özellikle hem sinir hem sindirim sistemini alt üst eder. Bunu toparlamanın en sağlıklı yoluyla iftarda porsiyonu düşürmekten geçtiği ifade edildi. "Orucu yanlış tutuyorsunuz" derken bilim insanları sağlık koşullarına dikkat çeker.

KALP KRİZİNİ TETİKLER!

Yorgunluğa bağlı gün içinde sık sık uyumak hareketsiz yaşam sürecini artırır. Ancak bilim insanlarının bu ilginç araştırmasında ise dikkat çeken detay bir nedenini diğer nedenin doğurmasına bağlı ortaya çıktığı anlaşıldı. Öncelikli olarak kişinin sağlıklı beslenmemesi vücudu yorar bu da uykusuzluğu beraberinde getirir.

Uykusuzluğa bağlı gelişen hareketsiz yaşam ise kilo alımına yol açar. Kanda oluşan şeker dengesizliği kişinin gün içinde sık sık acıkmasına neden olur. Aşırı şerbeti tatlılar kalp krizini ve karaciğer yağlanmasını tetikler.

Sahur yapılmasına rağmen acıkan kişilerin kan sayım testine girmesinde fayda var. Çünkü kanda oluşan dengesizlik orucun sağlıklı geçip geçmediğini ortaya çıkartır. Sahurda ise uzmanlar karbonhidrattan çok protein önerdi. Protein eksikliği vücutta diğer minerallerin enzimlenmesinin azaldığı kanıtlandı. İftardan çok sahurda hurma tüketilmesi tavsiye edilir. Hurma hem vücudu tok tutar hem acıkmaya bağlı yorgunluğu azaltır. Kandaki şekeri dengeler.