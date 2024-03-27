Boyunuz kısaysa dikkat! Kalçanızda problem olabilir: 6 santimetre birden...

27 Mart 2024 13:09 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:25

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Abdurrahim Navat, kalça çıkığı rahatsızlığıyla gelen hastanın ameliyatının ardından boyunun 6 santimetre uzadığını açıkladı.

Navat, "Daha önce hastalarımız Diyarbakır gibi illeri gönderiliyordu. Aldığım eğitimler sonucunda bu ameliyatları burada da yapacağımı düşündüm. İlk önce 10 yaşındaki bir çocuğun kalça çıkığını yaptık. Daha sonra kalça çıkığından dolayı ihmal edilmiş 27 yaşında başka bir hasta vardı. Gerekli izinlerimizi aldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğümüz ihtiyaçları karşıladı. Kalçasını yerine yerleştirip protezini yaptık. Aynı zamanda bacağında kısalık vardı. Yaklaşık 6 santimetre boy uzaması oldu. Bir buçuk ay sonra diğer tarafını da yapmayı düşünüyoruz. Bu sayede hasta normal bir şekilde yürüyebilecek. Kalçası normal yerinde değil, biraz yukarıda olduğu için bel çukuru artmıştı" şeklinde konuştu.

"NORMAL DOĞUM YAPABİLİR"

Hastanın evlenmesi durumunda normal doğum yapabileceğini aktaran Opr. Dr. Navat, "Hasta evlendiği takdirde normal doğum yapabilir. Önceden bacaklarını açamıyordu. ameliyattan sonra bacaklarını rahat bir şekilde açabiliyor. 4 aylık süre içinde 460'a yakın ameliyat aldım. Bu ameliyatların üniversitelerde yapılması daha uygun oluyor. Fakat hastalar ya maddi durumundan dolayı ya da çok sıra beklemek zorunda kaldıkları için üniversite hastanelerini tercih etmiyor. Bir de verilen malzeme temininde sorun yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Hastane yönetimine teşekkür eden Opr. Dr. Navat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başhekimimiz bu konuda desteklerini esirgemiyor. Gerekli bütün başvuruları yapıyor. Bu hastamız için Diyarbakır'dan yabancı marka bir protez getirdi. Biraz beklemek durumunda kaldık. Fakat ameliyatımız çok başarılı geçti. Hastamız ameliyat sonrası 2 günde yürümeye başladı."