Oruç tutmanın insan vücuduna faydaları nelerdir? Oruç insanı ruhsal ve fiziksel olarak nasıl etkiler?

10 Mart 2024 13:11 - Güncelleme : 10 Mart 2024 20:57

Milyonlarca Müslümanın dört gözle beklediği Ramazan ayı geldi. 11 ayın sultanı Ramazan'da tutulacak oruç ibadeti için bu gece sahura kalkılacak. İslam dininin farz kıldığı orucun faydaları ise tıp dünyasında da kabul görmektedir.

"ORUÇ İBADETİ ŞEKERİ DENGELİYOR, KİLO VERMEYE YARDIM EDİYOR"

Türkiye Hatanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kahraman Coşansu, Tgrthaber.com'dan Özge Sönmez'e konuştu. Uzman isim orucun insan vücuduna sağladığı faydaları bir bir sıraladı.

Oruç ibadetinin hem ruhsal hem de fiziksel faydalarının olduğunu söyleyen Coşansu, "Oruç, vücut sağlığı açısından faydalı. Hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak faydaları bulunuyor. Vücuttaki İnflamasyon dediğimiz olayı önlüyor. İyi kolesterolü yükseltiyor, kötü kolesterolü azaltıyor. Oruç aynı zamanda şekeri de dengeliyor. Kilo vermeye olumlu etkileri var" dedi.

"ORUÇ STRESİ AZALTIYOR"

Orucun sadece fiziksel faydası olmadığını söyleyen Coşansu, "Tüm bu fiziksel faydalarının yanı sıra ruhsal açıdan da faydaları var. Oruç kişinin stresini azaltıyor. Genel olarak düşündüğümüzde herhangi bir sağlık sıkıntısı ya da doktor müdahalesi yoksa kişinin oruç tutması kalp sağlığı açısından faydalıdır" ifadelerini kullandı.

"İFTARDA ARA VERDİKTEN SONRA ASIL BESİNE GEÇİLMELİ"

Öte yandan Caşansu, iftarda nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı. Uzman isim, "işlenmiş karbonhidratlardan çok daha çok protein, sıvı gıdalar özellikle çorbayla başlamak çok yararlıdır. Daha sonra bir kısa ara vererekten daha sonra asıl besine geçmekte fayda var. Lifli gıdaların tüketilmesi, meyve sebzenin tüketilmesi uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.