Quick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek

28 Mart 2024 16:54 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:54

Quick Sigorta'nın sponsorluğunu üstlendiği sempozyum, 9-10 Mart 2024 tarihlerinde Quick Tower'da gerçekleşti. Ana tema olarak nöroinflamasyonun ele alındığı etkinlik, dünyaca ve Türkiye'de önde gelen nörodejeneratif hastalıklar araştırmacılarını bir araya getirdi. Katılımcılar, nöroloji, psikiyatri, radyoloji, fizyoloji, farmakoloji, psikoloji alanlarında uzmanlaşmış genç araştırmacılar ve klinisyenler ile sinirbilim master ve doktora öğrencilerinden oluştu.

Bilgi ve tecrübe paylaşımı ile desteklenen eğitim misyonu

Sempozyumun amacı, temel bilimsel gelişmeleri aktarmanın yanı sıra bu gelişmelerin klinik uygulamalara olan etkilerini tartışmak oldu. İki gün boyunca süren etkinlikte, nörodejeneratif hastalıkların son klinik gelişmeleri ve tedavi yaklaşımları da masaya yatırıldı. Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, etkinlik hakkında şunları belirtti: "Eğitimlerinin farklı aşamalarında olan birçok uzman ve öğrenci bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı ile eğitimlerine destek olmak diğer bir amacımız. Quick Sigorta'ya ve Quick Tower ile de bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ederiz"

Bilimin ışığında bir gelecek için…

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın önemli rolüne vurgu yaparak şunları söyledi: "Quick Sigorta, sağlık alanında ihtiyaca özel ürünlere odaklanmanın yanı sıra önemli araştırmalara destek verme konusunda da hassasiyet gösteriyor. Nörodejeneratif Hastalıklar Derneği'nin faaliyetleri de bu kapsamda Quick Sigorta'nın radarına giriyor. Biz de hem ev sahipliği hem de sponsorluk anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bilimin ışığında bir gelecek için üstümüze düşen tüm vazifelere de hazırız."

