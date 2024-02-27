Sıcacık börek yiyenler için kırmızı alarm verildi! Kabus bir saat içinde başlıyor

27 Şubat 2024 09:26 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 10:46

Türk örf adeti gibi sayılan sabah kahvaltısındaki börek, simit artık kabusa dönüyor. Sıcacık çayın aynında misler gibi tüketilen börek simit ekmek, bağırsaklardan başlayan ve tüm sindirimle beraber vücudu bitiren gluten hassasiyetini tetikler. Namlu ucunda duran en tehlikeli süreçlerden biri olan gluten hassasiyeti son yıllarda ciddi oranda görülmeye başladı. Bunun en önemli nedeni ise beslenme alışkanlığı oldu. Neredeyse her 4 kişiden 3'ünde ortaya çıkan gluten hassasiyeti hakkında uzmanlar uyarıda bulundu. Diyetisyen Zeynep Öztürk, sabah kahvaltılarında hayatımızdan çıkaramadığımız simit, böreklerdeki kabusların detaylarını açıkladı.

SABAH KAHVALTISINDA SİMİT VE BÖREK TÜKETENLER DİKKAT!

Diyetisyen Öztürk aslında bu besinlerin içeriğinde yüksek oranda protein barındırdığını, "Gluten arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Sıklıkla tüketilen ekmek, simit gibi unlu mamüllerde kullanılan beyaz unun içinde hamura elastik kazandıran bir proteindir" ifadeleriyle açıkladı.

Gluteni enzimlemeyen vücutlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarını ise Öztürk şöyle sıraladı:

"Son yıllarda buğday alerjisi ve çöl ayak hastalığı görülme sıklığı çok fazla arttı. Daha çok da çöl ayak dediğimiz hastalığı dışındaki gluten duyarlılığı gözükmektedir. Buğday vücudumuza zararlım mı? sorusunu öncelik haline getirmemeliyiz ancak bazıları buğdayı enzimleyemez. Gaz şişkinlik, ağrı, kabızlık ve ishal gibi sorunların yanı sıra sindirim sistemi dışındaki sorunlar gözlemlenebilir. Beyin, sisi, uykuya mail kaşıntı, döküntü, burun tıkanıklığı, eklem ağrısı, eklem şişkinliği, yorgunluk ve geçmeyen baş ağrısı gibi durumlar yaşanır."

HANGİ UNLAR TÜKETİLMELİ?

Gluten dünya çapında yaygın olan bir hastalık haline geldi. Bağırsaklardaki sistemi engelleyen bu hastalık hızla tespit edilmesi lazım. Kaşıntı, burun tıkanıklığı ve eklem şişkinliği gibi belirtiler yaşar yaşamaz hızla bir uzmana danışmanızda fayda var. Gluteni engellemenin en kısa yolu ise diyettir. Diyet içinde buğday, çavdar, arpa ve işlenmiş hamur işlerinden uzak durulması lazım. Bununla beraber patates ve kek tarzı besinlerde asla tüketilmemeli. Kişilerde hızla karın şişkinliği yaşanır. Gluten hassasiyeti kan testiyle tespit edilir. Bezelye unu, Mısır gibi glutensiz unlar tercih edilmeli.