Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu'na Galatasaray tepkisi

Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 343 Digital YouTube kanalında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında konuştu.
"EMRE BELÖZOĞLU, GALATASARAY'IN KADROSUNU O DERECE ÖVMEMELİYDİ"
Acun Ilıcalı, "Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın kadrosunu o derece övmemeliydi. Bence bu Galatasaray kadrosu, tarihin en iyi Galatasaray kadrosu değil ama Emre’ye olan tepkilerin anlık, spontane olduğunu düşünüyorum" dedi.
"ÖVMESİNİ BEN YANLIŞ BULMUYORUM"
Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Bundan bir senaryo yazmaya da gerek yok, Anadolu takımı teknik direktörü karşı tarafı güçlü bulmuş, takım performansı da ortada, onu övmesini ben yanlış bulmuyorum" ifadelerini kullandı.