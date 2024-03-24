Galatasaray, Mertens'in yerini Portekiz'den dolduruyor!

24 Mart 2024 21:35 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:43

Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor: Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede

Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor: Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Dries Mertens'in yerine 10 numara arayışı içinde olan Galatasaray, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Rafa Silva'ya kanca attı.

GALATASARAY'DAN RAFA SİLVA HAMLESİ

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı transfer etmek için harekete geçti.

Haberde, Galatasaraylı yöneticiler ile pazarlıkların sürdüğü ve sarı-kırmızılıların gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu transferi tamamlamak istediği kaydedildi.

3.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 30 yaşındaki on numaraya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve her yıl için 3.5 milyon Euro'luk net ücret önerdiği ifade edildi.

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Dries Mertens ve Sergio Oliveira'nın yerine oyuncu bakan Galatasaray'ın Rafa Silva'nın haricinde birçok ismi de listesine eklediği aktarıldı.

44 MAÇTA 18 GOL-14 ASİST

2016 yılından beri Benfica'da top koşturan Portekizli futbolcu, Bu sezon 44 maçta sahaya çıktı ve 18 gol ve 14 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Kariyer sezonunu geçiren Rafa Silva Benfica formasıyla toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistlik katkı sağladı.