Galatasaray cephesinden Arda Güler sözleri: İki maç iyi oynasın "Messi" diyorlar!

24 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:15

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sezon başında transfer olan milli futbolcu Arda Güler için Galatasaray cephesinden dikkat çekici açıklamalar geldi. İspanyol spor basınının önde gelen gazetelerinden Marca'ya konuşan sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörlerinden Ismael Garcia Gomez, Arda'nın Real Madrid'de emin ellerde olduğunu belirtti.

"İKİ MAÇ İYİ OYNASIN 'TÜRK MESSİ' DİYORLAR"

Arda'ya Türk insanının yoğun ilgisini değerlendiren Gomez, Türkiye'nin çok duygusal bir topluma sahip olduğunu dile getiren Gomez, "Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için iki ucu keskin kılıç niteliğinde. İki maç iyi oynasın 'Türk Messi', iki maç kötü oynasın 'bu olamaz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Buna karşın Arda Güler'in durumunun farklı olduğunu, genç futbolcunun ülkenin en büyük takımlarından birinde çok küçük yaşta oynayıp iyi maçlar çıkardığını belirtti. Arda'nın kalitesinin yanı sıra çekici bir oyun tarzı olduğunu dile getiren Gomez, "Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu" şeklinde konuştu.

SAKATLIĞI İÇİN İLGİNÇ YORUM

Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkların Real Madrid'deki antrenman seviyesinin sonucu olduğu fikrine katılmayan Gomez, sorunu strese bağlayarak "Arda yeni bir ülkeye gelmiş genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp diğer 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler strese yol açabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilemiyorum. Benim bildiğim şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu" dedi.