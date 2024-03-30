Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle tehir edildiği belirtildi.
30 Mart 2024 00:13 - Güncelleme : 30 Mart 2024 00:42
Avrupa maçı öncesi dev derbi ertelendi
Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup yarı finali 3. maçı nedeniyle ertelendiği açıklandı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.
FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ EMLAKJET DERBİSİ ERTELENDİ
2 Nisan'da oynanması planan Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet karşılaşması Beşiktaş'ın EuroCup maçına denk geldiği için ertelendi. İleri tarihe alınan karşılaşmanın hangi gün oynanacağı ise henüz belli olmadı.
Kaynak: TGRT Haber