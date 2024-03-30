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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 00:13 - Güncelleme : 30 Mart 2024 00:42

Avrupa maçı öncesi dev derbi ertelendi

Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup yarı finali 3. maçı nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Avrupa maçı öncesi dev derbi ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.

Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle tehir edildiği belirtildi.

FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ EMLAKJET DERBİSİ ERTELENDİ

2 Nisan'da oynanması planan Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet karşılaşması Beşiktaş'ın EuroCup maçına denk geldiği için ertelendi. İleri tarihe alınan karşılaşmanın hangi gün oynanacağı ise henüz belli olmadı.

Kaynak: TGRT Haber
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