Fenerbahçe Rizespor deplasmanından lider döndü

17 Şubat 2024 20:52 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 21:33

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1 kazandı.

Fenerbahçe’nin gollerini 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Dzeko ve 90+2'de İrfan Can Kahveci'den geldi. Çaykur Rizespor’un tek golünü ise 27. dakikada Minchev attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 67 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İSMAİL KARTAL KRİTİK 3 HAMLE

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın 3 hamlesiyle ikinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe geriye düştüğü maçı 2 farkla kazandı.

SERDAR DURSUN GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin ikinci transfer tescil döneminde yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerle bu sezon çıktığı ilk lig maçında gole imza attı.

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta ilk kez forma giyen Serdar Dursun, fileleri havalandırmayı başardı. 32 yaşındaki forvet, müsabakanın 48. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ortasında takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

FENERBAHÇE DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 12 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Rizespor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 37 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı.

MAÇTAN DAKİKALARI

13' Edin Dzeko'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

13' Çaykur Rizespor'da Muammer Sarıkaya sarı kart gördü.

19' Emirhan Topçu sarı kart gördü.

22' Olawoyin'in şutunu Livakovic kurtardı.

27' Çaykur Rizespor, Minchev'in golüyle 1-0 öne geçti.

Rizesporlu Minchev bu sezon ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

28' Sakatlık yaşayan Benhur Keser yerini Zeqiri'ye bıraktı.

45+1' Cengiz Ünder, hakem düdüğünün ardından topa sert vurduğu için sarı kart gördü.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de Krunic, Szymanski ve Cengiz Ünder'in yerine Mert Hakan, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

48' Fenerbahçe, Serdar Dursun ile skora denge getirdi.

65' Fenerbahçe, Edin Dzeko ile öne geçti.

80' Fenerbahçe'de Edin Dzeko yerine Leonardo Bonucci oyuna dahil oldu.

Maç sonuna 6 dakika eklendi.

90+3' İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin 3. golünü attı.