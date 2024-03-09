Fırtına ikinci yarıda açıldı! Trabzonspor'dan Karagümrük'e farklı tarife

09 Mart 2024 20:49 - Güncelleme : 09 Mart 2024 21:04

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazandı.

Trabzonspor’un gollerini 32. dakikada Bardhi, 64. dakikada Biraschi kendi kalesine attı, 70. dakikada Trezeguet, 79. Dakikada Pepe ve 90+4'te Umut Bozok attı. Karagümrük’ün tek golünü 14. dakikada Markao attı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede sakatlığı bulunan kaptan Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe'ye, forvette ise sürpriz biçimde Enis Destan'ın yerine Nicolas Pepe'ye ilk 11'de yer verdi. Avcı, santrforda Enis Destan'ın yanı sıra Umut Bozok'u da yedek kulübesinde oturttu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı



4' Trabzonspor'da Trezeguet'nin şutu üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.



14' Fatih Karagümrük, kullanılan köşe vuruşunda Markao'nun golüyle 1-0 öne geçti.



21' Edin Visca'nın şutu dışarıya gitti.



26' Sağ kanattan yapılan ortada Pepe'nin kafa vuruşu Sirigu'nun üzerine gitti.



32' Trabzonspor, Enis Bardhi ile skora dengeyi getirdi. Bardhi'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarptı ve ağlara gitti.



38' Edin Visca'nın ortasında Eren'in kafa vuruşunu Sirigu çıkardı.



45' Kullanılan köşe vuruşunun ardından Nicolas Pepe'nin ceza sahasının köşesinden çektiği şut üst ağlarda kaldı.



45+2' Trabzonspor gole yaklaştı. Umut'un şutunu Sirigu kurtarırken pozisyonun devamında Pepe'nin şutu savunmaya çarpıp dışarıya çıktı.



45' İlk yarı sonucu | Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük





52' Edin Visca'nın ceza sahası dışından çektiği şutu Sirigu kurtardı.



54' Trabzonspor'da Mendy'nin şutu Sirigu'nun üzerine gitti.



56' Trabzonspor Eren Elmalı'yla gole yaklaştı. Meunier'in sağ kanattan yaptığı ortada Eren'in kafa vuruşu az farklı dışarıya çıktı.



64' Trabzonspor skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topu Karagümrük'te Davide Biraschi kendi ağlarına gönrderdi.



70' Trezeguet, Trabzonspor'un üçüncü golünü kaydetti. Pepe'nin pasında hareketlenen Trezeguet, farkı ikiye çıkardı.



76' Trabzonspor farkı 4'e yükseltti. Bordo-mavili takımın dördüncü golünü Nicolas Pepe kaydetti.



80' Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Can Keleş'in şutu üst direkten döndü.



90+4' | Umut Bozok, Trabzonspor'un beşinci golünü kaydetti.



90' Maç sonucu | Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük