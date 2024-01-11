Galatasaray zirve yarışında yara aldı! Maç sonucu: Sivasspor 1-1 Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.
Geçtiğimiz yaz Leverkusen'den transfer edilen gurbetçi futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu. Sarı kırmızılı formayla 19 maça çıkan Kerem'in 2 de asisti bulunuyor.