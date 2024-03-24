İngiltere'de Alisson, Türkiye'de Vanspor kalecisi! Futbol severler bu olayı konuşuyor

24 Mart 2024 18:07 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:17

Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor: Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede

Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor: Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasında play-off hesapları yapan Karacabey Belediyespor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Müsabaka gol düellosuna sahne olurken kazanan çıkmadı. 4 golün atıldığı mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

MAÇTA SON SÖZÜ KALECİ NURULLAH SÖYLEDİ

Konuk takım Vanspor FK, Sinan Kurumuş'un 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karacabey ise bu gole 29. dakikada Serhat Kot ile cevap verdi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta Karacabey, 60. dakikada Ersel Aslıyüksek ile öne geçmeyi başardı.

Ancak karşılaşmada son sözü söyleyen ise Vanspor FK kalecisi Nurullah Aslan oldu. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde atağa çıkan Nurullah, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İNGİLTERE'DE ALİSSON ÖRNEĞİ

İngiltere Premier Lig 36. hafta karşılaşmasında West Bromwich Albion'a konuk olan Liverpool, kaleci Alisson Becker'in 90+5'te attığı golle sezonun en kritik galibiyetlerinden birini aldı. Vanspor kalecisi Nurullah Aslan'ın golünden sonra Alisson'un golü akıllara geldi.