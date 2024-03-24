Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

24 Mart 2024 17:17 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:20

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'yı müzesine götürerek sezonu üç kupayla tamamlayıp taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara start verildi.

Transferde nokta atışlar yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncularına gelecek astronomik teklifleri de değerlendirmeye almak istiyor.

LEVERKUSEN İSMAİL YÜKSEK'İ İZLEDİ

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'li yetkililerin Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı hazırlık karşılaşmasında İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı.

YAKIN TAKİP SÜRECEK

Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Adana Demirspor ile oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri ifade edildi. Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında bir çok kez haber olmuştu.

FENERBAHÇ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek için sarı-lacivertlilerin pazarlıklarda kapıyı 20 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Bayer Leverkusen'in nasıl bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı merak ediliyor.

42 MAÇTA 1 GOL-3 ASİST

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek bu sezon 35'i ilk 11'de olmak üzere toplam 42 maçta Fenerbahçe formasını giydi ve 3 bin 204 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı.