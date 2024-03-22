'Fenerbahçe'nin 4 yıldızı PFDK'ya sevk edilecek' iddiası!

22 Mart 2024 16:06 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:15

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maç gündem olmaya devam ediyor.

Trabzonspor'un alacağı cezanın yanı sıra TFF'nin PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacağı ve Fenerbahçe'den dört oyuncunun sevk edileceği öne sürüldü.

4 FENERBAHÇELİ OYUNCU PFDK'YA SEVK EDİLECEK!

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ya sevk edilecek.

FENERBAHÇE 'NEFSİ MÜDAFAA' SAVUNMASI YAPACAK

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin olası sevkler için önlemlerini aldığı ifade edildi. Fenerbahçe, ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAKLAR?

PFDK sevklerine göre oyuncuların alacakları ceza da değişiyor.

Sevk saldırıdan gerçekleşirse iddia edilen isimler 5-10 maç arası, sportmenliğe aykırı hareketten gerçekleşirse 3-5 maç arası ceza alacak.