TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması

20 Mart 2024 21:46 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:04

Süper Lig, 1'inci Lig, TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Davete katılımlarından dolayı tüm profesyonel kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DOSTLUK, SEVGİ VE KARDEŞLİĞE ÇOK İHTİYACI VAR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan üzücü olaylara da değindi.

Büyükekşi, şunları söyledi:

"Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun. Allah kabul etsin."