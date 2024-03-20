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20 Mart 2024 20:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:13

Trabzonspor'dan Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Trabzonspor&#039;dan Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, 17 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli oyuncuların Trabzonsporlu taraftarları darp ettiğini iddia ederek Fenerbahçeli oyuncular için suç duyurusunda bulundu. Dernek adına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor'dan Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu - 1. Resim

"SUÇ SUYURUSUNDA BULUNULDU"

"17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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