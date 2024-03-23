Kolombiyalı forvetin menajeri açıkladı! İşte Galatasaray'ın teklifi

23 Mart 2024 21:36 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:05

Galatasaray'ın, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı transfer etmek istediği biliniyor. Sarı-kırmızılıların, Arias için Fluminense'ye 4 milyon Euro bonservis bedeli önermeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Arias'ın menajeri Alex Viveros, AS gazetesine yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Sevilla'nın oyuncu için teklifte bulunduğunu doğruladı.

Arias'ın menajeri Alex Viveros, AS gazetesine yaptığı açıklama şu şekilde:

"Zenit'ten teklif oldu ancak Arias gitmek istemedi" diyen menajer, "Jhon ayrılmak isteseydi kulüp başkanı kalmak için onu ikna etmek zorundaydı. Galatasaray ve Sevilla teklif yaptı. Fransa ve İtalya'dan da oyuncuya ilgi var." şeklinde konuştu.