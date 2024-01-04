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    • 04 Ocak 2024 18:08 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:15

    Sivasspor'un genç yıldızına Premier Lig'den teklif

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: İhlas Haber Aajansı

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

    Sivasspor&#039;un genç yıldızına Premier Lig&#039;den teklif
    Sivasspor

    Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford resmi teklifte bulundu.

    Edinilen bilgiye göre teklif sonrası kulüpler arasındaki transfer görüşmesi olumlu sonuçlandı ve bonuslarla birlikte 5 milyon euroya anlaşma sağlandı. Transferle ilgili kısa sürede resmi açıklama yapılması bekleniyor.

    SİVASSPOR KARİYERİ

    Diğer yandan Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı-beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.

    Haberler>Spor>Sivasspor'un genç yıldızına Premier Lig'den teklif
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    Sivasspor
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