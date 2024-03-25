Türkiye olimpiyatlara ilk ne zaman katıldı?

25 Mart 2024 20:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:45

TÜRKİYE OLİMPİYATLARA İLK NE ZAMAN KATILDI?

Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk katılımı, 1936 yılında gerçekleşti. Garmisch-Partenkirchen'de düzenlenen IV. Kış Olimpiyat Oyunları'na Türk sporcular ilk kez katıldı. Türkiye'nin olimpiyat sahnesine çıkışı bu etkinlikle başlamış oldu.

TÜRKİYE'DE HİÇ OLİMPİYAT OLDU MU?

Türkiye henüz olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmamıştır. Ancak, İstanbul şehri daha önce 2000, 2004, 2008 ve 2012 Yaz Olimpiyatları için adaylık başvurusunda bulunmuştur. İstanbul, 2020 adaylığıyla beşinci kez olimpiyat ev sahipliği için başvuruda bulunmuştu. Ancak, Türkiye olimpiyat tarihindeki adaylık süreçleriyle tanınmaktadır.

Tokyo 2020 Olimpiyatları, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki en başarılı performanslardan birini sergilediği bir etkinlik oldu. Türkiye, Londra 1948'den bu yana kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak 13 madalya ile en çok sayıda madalyayı, en fazla spor dalında kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu. Türkiye, toplam madalya sayısı sıralamasında 20. sırada yer alırken, altın madalya sıralamasında 35. sırada yer aldı.