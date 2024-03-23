2025'te çıkacağı açıklanan GTA 6 ertelendi iddiası: İşte yeni tarih

23 Mart 2024 12:13 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:13

Grand Theft Auto 6 muhtemelen tarihin en çok beklenen oyunlarından biri. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı yakında çıkacak olan açık dünya oyunu ile ilgili herhangi bir bilgi kırıntısını veya ekran görüntüsünü bekliyor.

Ancak uzaktan çalışanlar Rockstar Games'in istenmeyen ofise dönüş talimatıyla mücadele ederken Kotaku.com sitesi, oyunun geliştirme süreci hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde GTA 6'nın 2025 yılında planlanan çıkış tarihinin ertelendiğini öne sürdü.

VİCE CİTY GERİ DÖNÜYOR

Aralık 2023'te (2022'deki büyük sızıntının ardından) resmi olarak tanıtılan GTA 6, 2013'te piyasaya sürülen GTA V'in merakla beklenen devamı niteliğinde olup, Grand Theft Auto serisi tarihinde ilk kez bir ana kadın karaktere yer verecek ve aynı zamanda Vice City'yi yeniden ekranlara getirecek.

GTA 5'in piyasaya sürülmesinden on yıldan fazla bir süre sonra Rockstar Games, ABD'nin Florida eyaletinin kurgusal bir versiyonu olan Vice City'de geçen devam oyunu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

GTA 6 YENİ ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Rockstar Games, resmi duyuruda oyunu 2025 yılında PS5 ve Xbox Series platformlarında yayınlayacağını açıklamıştı ve plan hala bu yönde. Kotaku'ya göre şirketin hedefi ilk etapta 2025'in başlarında oyunu yayınlamaktı ancak geliştirme sürecinde aksaklıklar nedeniyle GTA 6 çıkış tarihi 2026 yılına ertelendiği iddia edildi.

Şubat ayında, çok sayıda sızıntının ardından Bloomberg, Rockstar Games'in Nisan ayından itibaren çalışanlarına haftada beş gün ofiste işe dönme zorunluluğu getirdiğini bildirdi. Bu kararın ana nedeninin ise "güvenlik ve kalite" olduğu ifade edildi.