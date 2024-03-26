Apple WWDC 2024 etkinliği 10-14 Haziran'da gerçekleştirilecek

26 Mart 2024 21:29 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:32

Apple, geliştiricilere yönelik en büyük etkinliği olan WWDC'yi 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenleyecek. Detaylar haberimizde!

APPLE, WWDC 2024 İLE NELER TANITACAK?

Bu dört günlük etkinlikte, Apple'ın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtması bekleniyor. Geliştiricilere yönelik yapılan bu etkinlikte, genellikle yeni işletim sistemlerinin yanı sıra donanım güncellemeleri ve diğer önemli duyurular yapılıyor.

İOS 18 VE YAPAY ZEKA MODELİ APPLE'IN GÜNDEMİNDE

Apple'ın WWDC 2024'te tanıtması beklenen önemli yenilikler arasında iOS 18 ve yeni bir yapay zeka modeli bulunuyor. Şirket, iOS 18 ile iPhone kullanıcılarına daha fazla özelleştirme seçeneği sunmayı planlıyor. Ayrıca, sızdırılan bilgilere göre, "AppleGPT" adıyla bilinen bir yapay zeka modelini duyurabilir. Bu yapay zeka modeli, cihazlar üzerinde daha gelişmiş yapay zeka özellikleri sunarak kullanıcı deneyimini artırabilir.

Google ile yürütülen görüşmelerde ise, Google Gemini adlı yapay zeka modeli gündemde. Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde hangi yapay zeka modelini tanıtacağı ve bu modellerin hangi ürünlerde kullanılacağı merakla bekleniyor.