'Efsane model' Nokia 3210, 25 yıl sonra geri dönüyor

27 Mart 2024 10:30 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:31

Bir zamanların telefon devi Nokia, 14 bin çalışanı işten çıkaracak

Bir zamanların telefon devi Nokia, 14 bin çalışanı işten çıkaracak

Nokia markasının isim hakkını elinde bulunduran HMD Global geçtiğimiz günlerde X platformunda, üzerinde "Bu benim doğum günüm" yazılı bir fotoğraf paylaşarak "Bir ikon mayıs ayında geri dönüyor" dedi.

Söz konusu fotoğraf "Pixel Art" olarak bilinen, görüntülerin piksel düzeyinde düzenlendiği ve yazılım ile oluşturulan dijital sanat türünde hazırlanmış olup, sol tarafta Nokia 3210'a ait olduğu tahmin edilen bir cep telefonu silüeti duruyor ve sağ tarafta da kırmızı renkte bir balon yer alıyor.

HMD Global açık bir şekilde hangi telefondan bahsettiğini açıklamadı ancak paylaşımın Nokia 3210'un doğum günü olan 18 Mart'ta yapılmış olması, 25 yaşındaki bu cep telefonu modelinin yeniden piyasaya sürüleceğini işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

NOKİA 3210'U 'EŞSİZ' KILAN NEYDİ?

Nokia 3110 ve Nokia 5110'un ardılı, Nokia 3310'un da öncülü olan cep telefonu, o döneme göre oldukça etkileyi duran yılan oyunu, değiştirilebilir kapağı, yerleşik zil sesi oluşturucu gibi yenilikçi özellikleri sayesinde kısa sürede Kuzey Amerika ve Avrupa'da yüksek bir satış elde etmeyi başarmıştı.

Aynı zamanda Nokia 3210, piyasadaki ilk antensiz cep telefonu olarak kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu ve bu özelliği, cihazı eşsiz kılan ince detaylardan bir tanesiydi.

3 oyun önceden yüklü olarak gelen Nokia 3210, 153 gram ağırlığında olup 123.8mm x 50.5mm x 16.7mm (min), 22.5mm (max) ölçülerindeydi.