Google'ın popüler uygulaması İsrail'in elinde: Sivilleri birer birer tespit ediyor

28 Mart 2024 17:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:17

İsrail hükümetine 1,2 milyar dolarlık anlaşmayla Nimbus Projesi kapsamında yapay zeka teknoloji desteği sağladığı için eleştirilerin odağında olan Google, şimdi ise farklı bir konuyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana İsrail, onbinlerce sivili öldürdü ve dünya genelindeki tepkileri göz ardı ederek saldırılara hız kesmeden devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) imza attığı son işkence skandalını da NY Times Gazetesi haberine taşıdı.

"SİVİLLER, GOOGLE FOTOĞRAFLAR İLE FİŞLENİYOR" İDDİASI

The New York Times, haberinde İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivilleri Hamas ile bağlantılı gibi gösteren bir deneysel yüz tanıma programı kullandığını ve bu teknolojide Google Fotoğraflar uygulamasından da destek alındığını iddia etti.

Haberde, İsrailli şirket Corsight tarafından geliştirildiği belirtilen yüz tanıma programının başlangıçta Gazze'deki İsrailli rehineleri belirlemek amacıyla kullanıldığı, ancak Hamas veya diğer gruplarla bağlantısı olabilecek kişileri tespit etmeye yönelik geniş bir gözetleme aracına dönüştürüldüğü savunuldu.

Merkezi Tel Aviv'de bulunan Corsight, gözetim sistemlerinin, yüzlerinin yarısından azı açığa çıkan insanları doğru bir şekilde tanıyabileceğini hatta "karanlıkta çekilen ve düşük kalitedeki görüntülerde" dahi etkili olabileceğini iddia ediyor.

İSRAİLLİ SUBAYLAR OLAYI ANLATTI

Üç İsrailli subay NY Times gazetesine verdiği demeçte, ordusunun Corsight'in teknolojisini desteklemek için Google Fotoğraflar'ı kullandığını iddia etti. İstihbarat yetkililerinin, ilgilendikleri bilinen kişileri içeren verileri Google'ın hizmetine yüklediği ve bu kişilerin, uygulamanın fotoğraf arama özelliğini kullanarak gözetim materyalleri arasında işaretlenmesine olanak tanıdığı öne sürüldü.

Bir yetkili, Google'ın kısmen gizlenmiş yüzleri eşleştirme yeteneğinin Corsight'in teknolojisinden üstün olduğunu ancak "özelleştirilebilir" olması nedeniyle Corsight'i kullanmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

GOOGLE SÖZCÜSÜ İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Bir Google sözcüsü Engadget sitesine yaptığı açıklamada, Fotoğraf uygulamasının yalnızca kullanıcıların kitaplıklarına eklediği fotoğraflardaki yüzleri gruplandırdığını savunarak şöyle dedi:

"Google Fotoğraflar, benzer yüzleri gruplandırarak fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan ve eski fotoğrafları kolayca bulmak için insanları etiketleyebileceğiniz, herkesin kullanımına açık ücretsiz bir üründür. Fotoğraflarda bilinmeyen kişilerin kimliklerini sağlamaz."