Şirket çalışanlarından bile gizleniyor... İsrail'e yapay zeka desteği sağlayan Google'a tepki!

27 Mart 2024 12:16 - Güncelleme : 27 Mart 2024 12:31

Daha önce İsrail ile yaptığı iş birliğine, "Soykırıma güç veren bir teknoloji geliştirmeyi reddediyorum" diyerek tepki gösteren bir çalışanını işten çıkaran Google'ın Nimbus Projesi kapsamında Netanyahu yönetimine verdiği gelişmiş yapay zeka teknolojisine tepkiler çığ gibi büyüyor.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Mind the Tech" adlı teknoloji konferansında meydana gelen olayda, Google İsrail Genel Müdürü Barak Regev'in sunumu sırasında bir Google Cloud mühendisi, İsrail hükümetinin Google ve Amazon'dan bulut hizmetlerine erişim için yaptığı 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni protesto etmişti.

"PROJE, FİLİSTİN HALKINI AÇIKÇA TEHLİKEYE ATIYOR"

Nimbus Projesi'nin Filistin halkını açıkça tehlikeye atmaya yönelik bir girişim olduğunu savunan mühendis, daha sonra konferanstan çıkarılmıştı.

Google, 2021'de sözleşme imzalandığında Nimbus Projesi'ne katılımı nedeniyle çok sayıda tepkiyle karşı karşıya kaldı. Yüzlerce Google ve Amazon çalışanı, yayınladıkları açık bir mektupla anlaşmaya karşı çıkarak projenin "Filistin halkının daha fazla gözetlenmesine ve verilerinin yasa dışı bir şekilde toplanmasına izin verdiğini" savundular.

Uzmanlar; veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sistemi olan "Nimbus Projesi"nin İsrail’in kullanımında olmasının potansiyel tehlikelerine dikkati çekiyor.

GOOGLE, PROJEYİ KENDİ ÇALIŞANLARINDAN BİLE GİZLİYOR

Google ile birlikte Alphabet şirketinin çatısı altında faaliyet gösteren YouTube'da çalışan yazılım mühendisi Zelda Montes, Google'ın Nimbus Projesi'ne ilişkin çalışanlarına danışmadığını iddia etti.

Google'da yaklaşık 180 bin çalışan olduğunu ve bu kişilerin çok küçük bir kısmının İsrail hükümeti ile böyle bir sözleşme olduğundan haberdar olmadığını öne süren Montes, "Emeğimizin bilmediğimiz şekillerde kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"YARGILANAN İSRAİL İLE NEDEN SÖZLEŞME YAPIYORUZ?"

"Doğası gereği siyasi olan bu sözleşmenin tarafsızmış gibi gösterilmeye çalışıldığını" öne süren Montes, "bunun sorumsuzca olduğunu düşünüyorum çünkü bir hükümetle sözleşme yapıyorsunuz ve bu da siyasi bir şey. Şu anda dünyadaki en yüksek mahkeme tarafından soruşturulan İsrail hükümeti ile neden herhangi bir sözleşme yapıyoruz?" dedi.

NİMBUS PROJESİ TAM OLARAK NEDİR?

Nimbus Projesi, İsrail hükümeti ve ordusunun teknolojik altyapılarını geliştirmeye yönelik bir çabası olarak ortaya çıktı. İsrail Maliye Bakanlığı tarafından Nisan 2021'de duyurulan bu girişimin, İsrail sınırları içerisinde veri güvenliğini sağlamak için hayata geçirildiği açıklandı.

"Bulut altyapısının tedariki ve inşası", "Operasyonel geçiş için politika oluşturma", "Operasyonların buluta aktarılması" ve "Bulut işlevlerinin optimize edilmesi" olmak üzere dört aşamadan oluşan 1,2 milyar dolarlık sözleşme kapsamında teknoloji devleri Google ve Amazon, yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle desteklenen bulut hizmetleri sağlamakla görevlendirildi.

SÖZLEŞME, AMAZON VE GOOGLE'IN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR

Teknoloji sitesi The Verge'nin haberine göre sözleşme hükümleri, Amazon ve Google'ın İsrail'e yönelik boykot nedeniyle baskılara boyun eğmesini veya belirli devlet kurumlarına hizmet vermeyi reddetmesini yasaklıyor. Uzmanlar, bu anlaşmanın Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini şiddetlendirebileceğini, gözetlemelerin artması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi konusundaki endişeleri artırabileceğini savunuyor.

Nimbus Projesi'ne karşı ayaklanan "No Tech For Apartheid" örgütü, Google'ın sözleşmeye tepki gösteren mühendisini kovmasına ilişkin yayınladığı açıklamada "Google'ın amacı açık: Şirket, ahlaki kusurlarını gizlemek için işçileri susturmaya çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Nimbus Projesi'nin İsrail'in bağımsız veri merkezlerinde çalışmasını sağlayan kritik teknoloji üzerinde çalışan bir Bulut Yazılım Mühendisi olarak bu işçi, çalışmalarının doğrudan, şiddet içeren etkileri hakkında derin kişisel endişeler duyduğu bir yerden konuştu."