iOS 18 için üzücü haber! Apple beklenen özelliği vermeyebilir

27 Mart 2024 11:16 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:16

Apple dün akşam internet sitesinden yaptığı duyuru ile bu yılki geliştiriciler konferansını düzenleyeceği tarihi paylaştı. WWDC24, 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve etkinlik kapsamında iOS'dan macOS'a kadar birçok üründe yeni özellik duyurusu yapılacak.

Bu duyurulardan bir tanesinde, iOS 18 işletim sistemi güncellemesi resmen kamuoyuna tanıtılacak. Daha önceki raporlarda Apple'ın iOS 18 ile birlikte kendi üretken yapay zeka modelini kullanıma açacağı iddia ediliyordu ancak yeni gelen bir sızıntı, bütün beklentileri boşa çıkardı.

İOS 18'DE 'APPLE GPT' OLMAYACAK İDDİASI

Bloomberg'den Mark Gurman bugün, Apple'ın iPhone için iOS 18 de dahil olmak üzere bir sonraki büyük yazılım güncellemeleriyle kendi üretken yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürmeyi planlamadığını bildirdi.

Bunun yerine Apple'ın Google, OpenAI ve Baidu gibi şirketlerle potansiyel üretken yapay zeka ortaklıkları hakkında görüşmelerde bulunduğunu yineledi.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iPhone'a yapay zeka teknolojisini getirmek için Google, OpenAI ve Baidu ile masaya oturduğu ve bu şirketlerden bir tanesinin yapay zeka modellerini iOS 18'de kullanmayı değerlendirdiği iddia edilmişti.

APPLE, YİNE DE YAPAY ZEKADAN VAZGEÇMEDİ

Gurman, Apple'ın dün akşam saatlerinde duyurulan WWDC 2024 geliştiriciler konferansında hala yapay zekanın ana odak noktası olmasını bekliyor. Apple'ın "kullanıcılara günlük yaşamlarında yardımcı olacak" yeni yapay zeka özelliklerini duyurmayı planladığını yineledi ancak herhangi bir spesifik ayrıntı vermedi.

Daha önce üretken yapay zekanın Siri'nin daha karmaşık soruları yanıtlama yeteneğini geliştireceğini ve Mesajlar uygulamasının cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacağını bildirmişti. Apple Müzik, Kestirmeler, Pages, Numbers ve Keynote gibi diğer uygulamaların da üretken yapay zeka işlevselliği kazanması bekleniyor.

WWDC 2024, 10 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek ve video oturumları ilk kez YouTube'da paylaşılacak. WWDC açılış konuşmasının ardından ilk iOS 18 beta sürümünün geliştiricilerin kullanımına sunulması, güncellemenin eylül ayında tüm kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.