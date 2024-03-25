iPhone tarihinde ilk yaşanacak! iOS 18'den yeni detay geldi

25 Mart 2024 11:34 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:36

iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 güncellemeleri çıktı: iPhone ve iPad'lere gelen yenilikler

iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 güncellemeleri çıktı: iPhone ve iPad'lere gelen yenilikler

Teknoloji devi Apple'ın haziran ayında düzenleyeceği WWDC24 konferansında tanıtacağı iOS 18 işletim sistemi ile ilgili paylaşılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Bloomberg'in teknoloji editörü Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgiye göre, iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini yükledikten sonra akıllı telefonlarının ana ekranını diledikleri gibi özelleştirebilecekler.

Teknoloji sitesi MacRumors'un yayınladığı haberde, iOS 18'in kullanıcıların uygulama simgelerini ana ekranda istedikleri yere koyabilmelerine ve bu simgeler arasında boşluk, satır ve sütun oluşturmalarına izin vereceğini yazdı.

İOS 16 İLE KİLİT EKRANI ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR OLDU

Apple, iPhone'larda ve hatta genel olarak bütün ürünlerinde özelleştirme işlemine, rakip işletim sistemlerinde olduğu kadar izin vermiyor. iOS 16 ile birlikte kilit ekranına özelleştirme seçeneği eklenmişti ve araç takımlarını eklemek mümkün hale gelmişti.

Esas olarak iPhone'larda ana ekran halihazırda da düzenlenebiliyor ancak duvar kağıdını değiştirmek ve widget eklemek gibi işlemlerden öteye gitmeye izin verilmiyor. İşte iOS 18 güncellemesi ile iddialara göre Apple kullanıcılarına bu konuda daha fazla esneklik tanıyacak.

İOS 18'İN YILDIZI YAPAY ZEKA OLACAK

Apple, Haziran ayında yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'de iOS 18'i duyuracak. Güncelleme için söylentiler arasında yer alan diğer özellikler ve değişiklikler arasında, Siri ve birden fazla uygulama için yeni üretken yapay zeka işlevselliği, iPhone'lar ve Android cihazlar arasında gelişmiş mesajlaşma için Mesajlar uygulamasındaki RCS desteği, tasarım değişiklikleri ve daha fazlası yer alıyor.