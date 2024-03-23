ISS'nin yerini alacak: Blue Origin'in özel uzay istasyonu önemli bir aşama kaydetti

23 Mart 2024 09:08 - Güncelleme : 23 Mart 2024 09:08

Blue Origin, bir gün yaşlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerini alabilecek ticari uzay istasyonları tasarlamak için NASA ile birlikte çalışan birkaç firmadan biri.

Şirketin tasarlamakta olduğu Orbital Reef konsepti önemli bir kilometre taşını geçti. NASA, Blue Origin'in astronotları ve uzay turistlerini istasyonda hayatta tutacak yaşam destek sistemini başarıyla test ettiğini açıkladı. Tahmin edileceği gibi NASA bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyor.

İÇİLEBİLİR SU VE SOLUNABİLİR HAVA İHTİYACINI GİDERECEK

NASA, yeni Orbital Reef sistemi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan sistem arasında paralellikler kuruyor. ISS gibi Orbital Reef'in kritik yaşam destek sistemi de havayı ve suyu temizleyerek astronotların içilebilir suya ve solunabilir havaya sahip olmasını sağlayacak. Yenileme sisteminin, ikmal görevlerinin sağlaması gereken kütleyi azaltmak için insan faaliyetlerinden kaynaklanan hava ve suyun neredeyse tamamını geri kazanabilmesi gerekiyor.

Bu dönüm noktası, istasyonun yaşam desteğinin dört kritik testi geçmesini sağladı. NASA, eser miktardaki kirletici madde kontrolü, sudaki kirletici madde oksidasyonu, idrar suyunun geri kazanımı ve su deposu depolaması da dahil olmak üzere sistemin farklı yönleriyle ilgili testleri rapor ediyor.

İz kirletici madde kontrol testi, Orbital Reef'in havadaki potansiyel olarak tehlikeli yabancı maddeleri filtreleyebildiğini gösterdi. Su geri kazanımı ve diğer testlerin tümü de istasyonun su tedarikinden en iyi şekilde yararlanmaya odaklandı.

Yakın tarihli bir rapor, Blue Origin ve ortağı Sierra Space'in, Orbital Reef'in inşaatına başlamadan önce işi bırakmayı düşündüklerini iddia etti. Blue Origin, uydular ve aya iniş donanımı üzerinde çalışmak üzere personeli uzay istasyonu programından uzaklaştırdı.

Kurucu Jeff Bezos'un, uzun süredir Amazon yöneticisi olan yeni Blue Origin CEO'su Dave Limp'i şirketin ay sözleşmelerine odaklanmaya zorladığı bildiriliyor. Yine de Orbital Reef üzerindeki çalışmalar halen ilerlemekte.

NASA İLE ÇALIŞAN TEK FİRMA BLUE ORİGİN DEĞİL

NASA, özel olarak işletilen istasyonların konuşlandırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan Ticari Alçak Dünya Yörüngesi Geliştirme Programı için 500 milyon dolar taahhüt etti.

ISS'nin şu anda 2030 yılında faaliyetlerini durdurması planlanıyor ve ajans, astronotların önemli mikro yerçekimi deneyleri yapmak için Dünya'ya yakın yerlerde hala uygun tesislerin bulunduğundan emin olmak istiyor. Blue Origin bu projede NASA ile çalışan tek firma değil. Axiom Space, Starlab Space ve diğerleri de program üzerinde çalışıyor.

Bu projeler şu anda tasarım ve geliştirme aşamasında. Bunu, 2026'da bir veya daha fazla proje için NASA'nın finansmanının genişletilmesi takip edecek. Bu da, firmalara 2030'ların başında ISS'nin yerini alacak bir istasyonu konuşlandırmaya başlamaları için sadece birkaç yıl verecek.