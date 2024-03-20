PlayStation 5 Pro sızdırıldı, Sony 'sürpriz bozanı' bulmak için harekete geçti

20 Mart 2024 16:22 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:24

PlayStation 5 Pro haberleri şu ana kadar yalnızca söylentilerden oluşuyor. Öyle ki Sony, güçlendirilmiş bir konsolun varlığını resmi ağızdan doğrulamadı bile. Ancak yakın zamanda PS5 Pro teknik özelliklerine ilişkin bir sızıntı paylaşılmıştı ve bunun da Sony'yi harekete geçirdiği bildirildi.

"Moore's Law Dead" isimli bir YouTube kanalı, perşembe günü PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri olduğu iddia edilen bir dokümanı videolu bir şekilde paylaştı.

Insider Gaming sitesinden Tom Henderson da bunun yeni konsola ait olduğunu doğrularken, pazartesi günü paylaştığı bir gönderide Sony'nin cihazı sızdıranı bulmak için harekete geçtiğini bildirdi. Ayrıca dokümanın Sony'nin üçüncü taraf ortaklara verildiği ve bunun da cihazın bu yılın sonlarında tanıtılacağı yönündeki söylentilerle örtüştüğüne dikkat çekildi.

PS5 PRO ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sızan teknik özellikler sayfasına göre PS5 Pro, 4,4 GHz'e kadar saat hızlarına ve daha hızlı RAM'e sahip bir AMD Zen2 CPU tarafından desteklenecek ve bu da performansta yüzde 45'lik bir artış sağlayacak. Aynı zamanda 4x ışın izleme özelliği ve 8K görüntü desteği de sunulacak.

"PRO"NUN BU YIL GELECEĞİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sony, 2020 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 5'in yüzde 30 daha küçük ve ince olan "Slim" versiyonunu geçen sene satışa sunmuştu. Ayrıca PS5'e bağımlı bir şekilde çalışan "PlayStation Portal" isimli taşınabilir oyun cihazını da karşımıza çıkarmıştı.

CNBC'ye konuşan Kantan Games CEO'su Serkan Toto'ya göre Sony, PlayStation 5 Pro'yu GTA 6'dan önce piyasaya sürmek istiyor. Böylelikle Rockstar Games'in yeni açık dünya oyununa olan ilgiden faydalanarak PS5'in satışlarını daha fazla artırmayı hedefliyor.

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