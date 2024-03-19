Uygun fiyatlı elektrikli otomobil Volkswagen ID.1 çıkış tarihi açıklandı

19 Mart 2024 12:12 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:13

Volkswagen, vatandaşların uygun fiyatlı elektrikli otomobil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı ID.1 modelini piyasaya süreceği tarihi açıkladı.

Volkswagen Binek Araçlarının CEO'su Thomas Shafer, perşembe günü yaptığı açıklamada, 20 bin euro başlangıç fiyatına sahip olan aracın "herkes için uygun fiyatlı elektrikli mobilite" sunacağını ve 2027 yılında resmen piyasada olacağı bilgisini paylaştı.

VOLKSWAGEN ID.1 NEREDE ÜRETİLECEK?

ID.1 üzerindeki çalışmalar halihazırda iyi bir şekilde devam ettiği biliniyor. Shafer, "Zaten bu işin ortasındayız, arabanın nasıl görünmesi gerektiğini biliyoruz." açıklamasını yaptı. Ancak en büyük zorluklar arasında, aracın nereden üretileceğine karar verilmesi bulunuyor.

Shafer, "Bu ekonomik açıdan son derece zorlayıcı bir durum" diye açıklarken pil maliyetleri nedeniyle Volkswagen, yalnızca 20 bin euroluk bir elektrikli otomobil piyasaya sürebiliyor olacağı ifade edildi.

Shafer, Volkswagen'in 20 bin euroluk ID.1'in nerede üretileceği konusunda "kararı kısa sürede vereceğini" söyledi. VW aynı zamanda Renault ile kitlesel pazara yönelik küçük bir elektrikli otomobil üretme konusunda da görüşüyor.

Bu arada Shafer, şirketin 2027 yılına kadar piyasaya sürülecek 11 yeni Volkswagen marka modeli de dahil olmak üzere elektrikli araç planına sadık kaldığını doğruladı. İşte ID.1 de bunlardan biri olacak.