AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu'nun hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 10:51 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:05

AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan adayının kim olduğu merak edilirken kaç yaşında ve nereli olduğu da araştırılanlar arasında yer aldı. 31 Mart yerel seçimine az bir süre kala Abdullah Küçükoğlu'nun hayatı ve biyografisi gündemde yerini aldı...

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafı Kayseri olan Küçükoğlu'nun anne tarafı göçmendir. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamlamıştır.

2001 senesinde AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başladı. Uzun yıllar boyunca yaptığı görevlerden bazıları şöyle:

2002 AK Parti Kurucu ilçe yönetim kurulu üyeliği,

2009 Belediye Meclis Üyeliği,

2009 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği,

İBB. Başkanlık Divan katipliği ve

İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği,



2009 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği,

2014 AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu

2018 AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve

Avcılar koordinatörlüğü

2020 AK Parti Avcılar ilçe Başkanı

2024 AK Parti Avcılar ilçe Belediye Başkanı Adayı.

EVLİ Mİ?

Abdullah Küçükoğlu evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır.