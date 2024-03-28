AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hakkında bilgiler

28 Mart 2024 13:19 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:29

31 Mart yerel seçimine az bir süre kala AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olan ismin hayatı merak edildi. Gündemde yer alan isim hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken nereden aday olduğu da araştırıldı.

MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR?

29 Ağustos 1971 yılında dünyaya geldi. Trabzonlu olan Günaydın, Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun olmasının ardından çift dal ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

1957 senesinde kurulan tekstil ve inşaat firmasında temsilci olan isim yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Beylikdüzü İlçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyeti Kızılay, Yeşilay gibi kuruluşlarda yer almıştır. Siyasi kariyerine 2009-2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye meclis üyesi olarak başlamasının ardından 1 Şubat 2021'de Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak seçildi.

EVLİ Mİ?

Evlidir ve 3 çocuğu vardır. 1 tane de torunu olan isim 31 Mart yerel seçiminde AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı oldu.