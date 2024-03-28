AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol'un hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:04

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Recep Erol'un kim olduğu merak edilirken nereli olduğu da merak konusu oldu. Vatandaşlar Erol'un nerede eğitim aldığını, hangi görevlerde bulunduğunu araştırırken detayları haberimizde derledik.

RECEP EROL KİMDİR?

12 Kasım 1968 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Büyükçekmece Lisesi'nde eğitimini tamamlamasının ardından lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi’nde tamamladı. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Erol, 1989 senesinde serbest muhasebecilik yapmaya başladı ve mali müşavir olarak devam etti. 2001- 2013 yılları aralığında Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanlığı görevi yaptı. Büyükçekmece Spor Kulübü, Güzelce Spor Kulübü, Trakya Rumeliler Derneği, Kızılay Derneği Kurucu Yön. Krl.,İstanbul Bal Üreticileri Birliği Bşk. Yrd. gibi kuruluşlarda yer alan isim 2004-2009 aralığında Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2007 ve 2007 yılları aralığında AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu, 2007-2008 senelerinde AK Parti İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

Eğiticinin Eğitimi, Bilinçaltı Sembol Dili Eğitmenliği , Hipnoterapi ve Hipnoz Eğitmenliği , Tasavvuf ile Nlp Eğitmenliği, Eft Teknikleri Eğitmenliği, Regresyon Terapisi Eğitmenliği gibi alanlarda uzmanlık sahibidir.