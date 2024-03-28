AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu'nun hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 21:06 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:07

AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu'nun hayatı hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

EROL EROĞLU KİMDİR?

Erol Eroğlu, 1954 yılında Gümüşhane'de doğdu. İş hayatına atıldıktan sonra İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. İş dünyasında aktif rol alarak İzmir'in ekonomik ve ticari hayatına katkıda bulundu.