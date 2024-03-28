AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 21:20 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:22

AK Parti Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'in hayatı hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

UĞUR DEMİREZEN KİMDİR?

Uğur Demirezen, 1974 yılında Bayındır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır'da tamamladıktan sonra ticaret alanında faaliyet gösterdi. 2011-2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

Siyasi kariyerine 2011 yılında AK Parti yürütme kurulunda görev alarak başladı ve sonrasında 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra Belediye Başkan Adayı olmuştur. 31 Mart yerel seçimlerinde Bayındır Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.