AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 22:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:13

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar'ın hayatı hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da doğan Bilal Kırkpınar, Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra ABD'nin San Diego State Üniversitesi'nde ekonomi ve iş gerekleri alanında eğitim aldı. Siyasete 2006 yılında AK Parti gençlik kollarında adım attı ve Nisan 2011 - Mart 2015 yılları arasında İzmir il gençlik kolları başkanlığı görevini üstlendi.

MESLEKİ KARİYER VE SOSYAL FAALİYETLER

Gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapan Kırkpınar, aynı zamanda İzmir Erzurum Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkan yardımcılığı görevini üstlendi. İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu İcra Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevleri de yürütmektedir. Evlidir.