AK Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Tarkan Bakırlı kimdir? Hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:37

53 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan Bakırlı’nın hayatı ve vaatleri merak ediliyor. Tarkan Bakırlı’nın vaatleri neler?

TARKAN BAKIRLI KİMDİR?

1971 tarihinde İzmir’in Urla ilçesinde doğdu. Doğduğu ilçede 2010 yılında Urla İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 2015 yılında İl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bakırlı 2020 yılında Eğitime Destek Platformu’nda Urla Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.

URLA’YA VAATLERİ

Yerel gazetecilerle buluşarak Urla hakkında görüş alışverişi yapan Bakırlı 31 Mart yerel seçimleri için projelerini tanıttı. Urla Kart ile emeklilere her ay 2 bin TL para desteğini yerel yönetim olarak karşılayacaklarını söyledi. 12 Ay 12 Festival projesi, 7/24 Dijital Kütüphane, Kamp ve Karavan Alanı Doğa Park, Her Mahalleye Bir Kreş projelerinin olduğunu ve Urla için çok çalışacağını dile getirmiştir.