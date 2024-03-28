AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:11

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Hüseyin Karakaya 1961 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitim öğretimini Adana Erkek Lisesi'nde okul birincisi olarak tamamladıktan sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi'nde girdi ve buradan mezun oldu. Rusya, Orta Asya, Körfez Ülkeleri ve yurt içinde ulusal ve uluslararası birçok mimari proje ve inşaatlar yaptı. 1987 yılından beri İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan Hüseyin Karakaya sivil toplum, siyaset ve mesleki çalışmalarından dolayı halk tarafından 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyesi olarak seçildi. 2014-2019 yılları arasında ise AK Parti Kartal ve İBB Meclis Üyesi olarak seçilerek görev yaptı. Kartal Belediyesi İmar Komisyon Üyeliği, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkan Vekilliği, Ak Parti İBB Grup Yönetimi, İBB Belediye Başkanı Teknik danışmanlığı gibi birçok görevde rol aldı.

Siyaset hayatına ise Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Hüseyin Karakaya sırasıyla Refah Partisi Kartal İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Fazilet Partisi Kartal Kurucu İlçe Başkanı ve AK Parti Doğu Avrupa SKM Başkanı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Hüseyin Karakaya kurucusu olduğu mimarlık ve uluslararası danışmanlık şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak da çalışmaktadır.

HÜSEYİN KARAKAYA EVLİ Mİ?

Hüseyin Karakaya evli ve üç çocuk babasıdır.