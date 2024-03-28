AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 17:25 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:28

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı olan Murat Ercan'ın hayatı, kariyeri ve nereli olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Murat Ercan, Kırşehir'de doğmuştur. Detaylar haberimizdedir.

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan 1974 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimine babasının memuriyeti nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde devam etti. 1991 yılında ise Keçiören Lisesi'nden mezun oldu. Sırasıyla Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de mezun olan Murat Ercan, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında da yüksek lisans yaptı. Bu alanda doktora çalışmaları ise hala devam ediyor.

AK Parti Teşkilatlarında mahalle, ilçe ve il düzeyinde birçok görevler üstlendi. 2014 yılında Sincan Belediye Meclisi Üyesi olarak seçildi. 2017 yılına gelindiğinde ise Sincan Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 2019 yerel seçimlerinde ise Sincan Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilen Murat Ercan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı olmuştur.

MURAT ERCAN EVLİ Mİ?

Murat Ercan evli ve üç çocuk babasıdır.