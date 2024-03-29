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29 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:41

CHP Beypazarı Belediye Başkan adayı Özer Kasap'ın hayatı ve biyografisi

Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte CHP'nin Beypazarı Belediye Başkan adayı Özer Kasap'ın hayatı insanlar tarafından merak ediliyor. Özer Kasap kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi konular araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
CHP Beypazarı Belediye Başkan adayı Özer Kasap&#039;ın hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Beypazarı Belediye Başkan adayı Özer Kasap'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İnsanlar kim, nereli, kaç yaşında gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖZER KASAP KİMDİR?

Özer Kasam 1973 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya geldi. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun olan Özer Kasap ilk görevini Bolu'da yaptı. Daha sonra sırasıyla Beypazarı Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Beypazarı İlçe Sağlık Müdür ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi görevlerini sürdürdü. Sağlık Bakanlığı Görevli Tıp Hekimi ve Başhekim Yardımcısı unvanları ile Suudi Arabistan'da beş kez görev aldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesi Başhekimi unvanıyla Somali'de bir kez görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'nin Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Beypazarı Belediye Başkan adayı Özer Kasap'ın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

ÖZER KASAP EVLİ Mİ?

Özer Kasap evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kaynak: TGRT Haber
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