CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç'un hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 00:45 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:48

CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç'un hayatı ve siyasi geçmişi merak konusu ve yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

AYHAN KOÇ KİMDİR?

Ayhan Koç, 1965 yılında Horasan'da doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamladı. Tıp eğitimine devam etmek için Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etti ve başarıyla tamamladı. 1998 yılından itibaren İstanbul'da görev yapmaktadır.

AYHAN KOÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ayhan Koç, köken olarak Horasanlıdır ve İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Tıp kariyerine Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde başlayan Koç, daha sonra özel bir hastanede görev yapmıştır. 1965 doğumludur.