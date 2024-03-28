CHP Karaburun Belediye Başkan adayı İlkay Girgin Erdoğan hakkında bilgiler
31 Mart yerel seçimine kısa süre kala vatandaşlar CHP'nin Karaburun Belediye Başkan adayının hayatını araştırmaya başladı. İlkay Girgin Erdoğan hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken detaylar haberimizdedir.
Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan İlkay Girgin Erdoğan'ın kim olduğu merak edilirken nereli olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu araştırıldı. Hayatı ve biyografisi...
İLKAY GİRGİN ERDOĞAN KİMDİR?
1971 yılında dünyaya gelen Erdoğan, ilkokul ve ortaokul eğitimini Karaburun'da tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise lisans eğitimin tamamladı. 1997-2019 aralığında serbest avukatlık yapmıştır.
2004-2014 aralığında CHP Mordoğan Belediyesi Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Başkan Vekilliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İmar Komisyonu Üyeliği, Bütçe Plan Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2014-2019 aralığında CHP Karaburun Belediyesi Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu Başkanlığı ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçiminde CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı gösterildi ve kazandı.
EVLİ Mİ?
Erdoğan, Avukat Teoman Erdoğan ile evli evlidir ve Doğa adında çocuğu vardır.