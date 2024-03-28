CHP Karaburun Belediye Başkan adayı İlkay Girgin Erdoğan hakkında bilgiler

28 Mart 2024 22:37 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:44

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan İlkay Girgin Erdoğan'ın kim olduğu merak edilirken nereli olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu araştırıldı. Hayatı ve biyografisi...

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN KİMDİR?

1971 yılında dünyaya gelen Erdoğan, ilkokul ve ortaokul eğitimini Karaburun'da tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise lisans eğitimin tamamladı. 1997-2019 aralığında serbest avukatlık yapmıştır.