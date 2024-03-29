CHP Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:52 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:04

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bora Balcıoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi konular merak ediliyor. CHP Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte detaylar...

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

Bora Balcıoğlu 1980 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Sırasıyla Silivri Piri Mehmet Paşa İlkokulu, Silivri Orta okulu ve Silivri Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nü bitiren Bora Balcıoğlu, siyaset hayatına ise 2008 yılında CHP üyesi olarak başladı. 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. 2014 yılında tekrar seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2019 yerel seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Silivri bölgesinde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP Silivri Belediye Başkan adayı oldu.

BORA BALCIOĞLU EVLİ Mİ?

Bora Balcıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.