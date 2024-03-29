CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:28 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:41

Vatandaşların merak ettiği isimlerden biri de Sinem Dedetaş oldu. Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sİnem Dedetaş'a dair merak edilenler arasında kaç yaşında ve evli mi gibi sorular yer aldı. Detaylar...

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları alanında yaptı. 10 yıl boyunca ulusal ve uluslararası firmalarda yapısal analiz, yapısal tasarım mühendisi, plan onay mühendisi gibi alanlarda çalıştı. Daha sonra eşi ile birlikte kendi şirketini kurdu. 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2019 yılına gelindiğinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İştirak Şirketi olan Şehir Hatları A.Ş'de genel müdürlük yapmaya başladı.