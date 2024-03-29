HÜDAPAR Bingöl Belediye Başkan adayı Yunus Emiroğlu'nun hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 18:00 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:00

Bingöl Belediye Başkan adayı Yunus Emiroğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

YUNUS EMİROĞLU KİMDİR?

Yunus Emiroğlu, 1979 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Solhan'da başlayan ve daha sonra Yozgat, Elazığ ve Konya'da devam eden Emiroğlu, 2002 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İhya-Der'de yöneticilik yaptıktan sonra Diyarbakır'a taşındı ve medya kariyerine Çağrı FM'de başladı. Rehber TV'de 9 yıl boyunca Ana Haber Bülteni'ni hazırladı.

SİYASİ KARİYERİ

Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Yunus Emiroğlu, Diksiyon Eğitimi ve Hitabet Teknikleri adlı bir kitabın yazarıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 2024 Yerel Seçimleri için Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.