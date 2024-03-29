MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut kimdir? Hayatı ve biyografisi
Edebiyat Öğretmeni Derya Bulut 31 Mart 2024 Pazar Günü yapılacak olan yerel seçimlerde MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı oldu. Bulut kaç yaşında, aslen nereli?
43 yaşında olan Kırklareli Belediye Başkan Adayının hayatı merak ediliyor. Bulut’un özgeçmişine dair detaylar haberimizde.Derya Bulut’un Kırklareline vaatleri neler?
DERYA BULUT KİMDİR?
10 Mayıs 1981 yılında Kırklareli’nde doğan Bulut; ilk, orta ve lise eğitimini Kırklareli’de tamamlamıştır. Üniversite hayatı 1999 yılında Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü kazanmasıyla başladı. 2003 yılında mezun olduktan sonra Başkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 2004 yılında dershanede öğretmenlik yaparak başladı.
2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden başkan adayı oldu. 2015 yılına kadar Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.
KIRKLARELİ’NE VAATLERİ
Kırklareli’ne yeşil meydan alanı sunacağını belirten Bulut; 600 araçlık yeraltı otoparkı projesiyle parklanma sorununun biteceğini, güvenli bir çocuk parkı yapılacağını, badem ağaçlarını kente geri getireceğini vadeden Bulut vaatlerini sosyal medya hesabında sıralamıştır.