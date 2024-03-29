MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:05

46 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan Reha Kars’ın hayatı merak ediliyor. MHP Sivas Belediye Başkan Adayının özgeçmişine dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Reha Kars’ın Sivas’a vaatleri neler?

REHA KARS KİMDİR?

1978 yılında Sivas’ta doğan Reha Kars, ilköğretimini Recep Handan İlkokulunda, orta ve lise eğitimini Selçuk Anadolu Lisesi’nde almıştır. Öğretim hayatı Sivas’ta geçen Reha Kars’ın üniversite hayatı Kayseri Erciyes Üniversitesi Tekstil Bölümünde başladı. Mezun olduktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yine aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

İş hayatına 2005 yılında kendi kurduğu mühendislik şirketiyle başladı.

Sonrasında Makine Mühendisleri Odası Sivas İl Temsilciliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği; Meslek Komitesi Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Yönetimi; İl sekreterliği, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi; Muhasip üyeliği yapmıştır.

SİVAS’A VAATLERİ

Ulaşımı rahatlatacak ulaşım ana planlarının olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Reha Kars, Sivas’ın su problemini çözeceğini de duyurdu.