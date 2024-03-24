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Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 15:21 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:22

Verstappen yarış dışı kaldı: Ferrari, Avustralya'da double yaptı!

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sini Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Max Verstappen, 4. turda fren arızası nedeniyle yarış dışı kaldı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verstappen yarış dışı kaldı: Ferrari, Avustralya&#039;da double yaptı!

Formula 1’de heyecan Avustralya'da devam etti.

Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sırada başlayan Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, 1:20:26.843 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu. Sainz böylece kariyerinin 3. zaferini elde etti.

Carlos Sainz'ın ardından takım arkadaşı Monakolu pilot Charles Leclerc ikinci, McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris de üçüncü oldu. Yarışın en hızlı turunu ise 1:19.813 derecesiyle Charles Leclerc yaptı.

Verstappen yarış dışı kaldı: Ferrari, Avustralya'da double yaptı! - 1. Resim

VERSTAPPEN YARIŞ DIŞI KALDI!

Pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 4. turda fren arızasından dolayı yarışı tamamlayamadı.

Verstappen, 2022 yılındaki Avustralya Grand Prix'sinden sonra ilk kez yarış dışı kaldı. Ayrıca Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell da yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışı bitiremedi.

Sezonun 4. yarışı olan Japonya Grand Prix'si iki hafta sonra gerçekleştirilecek.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 51 puan
2 - Charles Leclerc (Monako): 47 puan
3 - Sergio Perez (Meksika): 46 puan
4 - Carlos Sainz (İspanya): 40 puan
5 - Oscar Piastri (Avustralya): 28 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 97 puan
2 - Ferrari: 93 puan
3 - McLaren: 55 puan
4 - Aston Martin: 27 puan
5 - Mercedes: 26 puan

Verstappen yarış dışı kaldı: Ferrari, Avustralya'da double yaptı! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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