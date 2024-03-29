ABD ordusunda belirsizlik sürüyor: Henüz bir kararımız yok

29 Mart 2024 10:54 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:15

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ABD güçlerinin Nijer'deki son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Gazetecilerin ABD ordusunun Nijer'deki geleceğine ilişkin soruya Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, "Bu aşamada ABD güçlerinin ayrılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmamıştır" ifadeleriyle cevap verdi.

Nijer'in ABD'nin askerlerinin ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağına ilişkin soru üzerine ise yorum yapmayacağını söyleyen Ryder, "Bildiğim kadarıyla şu anda devam etmekte olan müzakereler var" dedi.

NİJER ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASINI İSTİYOR

Nijer yetkilileri tarafından 17 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığı belirtilmişti.